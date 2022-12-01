«Как стробоскоп на дискотеке»: жители Коми стали свидетелями уникального небесного явления

Красота! Это Троицко-Печорск. Фото: соцсети.

Северным сиянием в последнее время жителей Коми почти не удивишь. При этом это фантастическая услада для глаз никогда не приедается, невозможно оторвать взор от небесной красоты. Накануне вечером, 30 ноября, некоторые города и районы республики озарились великолепным полярным сиянием. А в Печоре местному фотографу даже посчастливилось запечатлеть редкое северное сияние — красного цвета.

На видеокадрах видно, что небо озаряется всполохами красно-розового света, сменяющимся на жёлто-оранжевые. Сам фотограф Игорь Подобаев делится эмоциями со своими подписчиками.

— Скорость просто сумасшедшая была, как стробоскоп на дискотеке. На видео немного медленнее получилось... Оно как быстро возникло, так и быстро исчезло, — изумляется фотограф, добавляя, что сам стал свидетелем редкого явления впервые.

Фото: Типичная Печора.

Свечение на видео — невероятных окрасов, которое даже сложно передать словами, оно переливается с большой скоростью, гипнотизирует своей нереальностью, а в конце просто растворяется в ночном небе.

Фото: Типичная Печора.

Комментаторы наперебой делятся догадками, почему же на небе появилось красное сияние. Даже выдвинули предположение, что виной всему запуск ракеты с космодрома «Плесецк», запланированный как раз на эти даты.

Фото: Типичная Печора.

Некоторые просто думают, что всему причиной морозная погода, хотя на столбике термометра в Печоре 30 ноября вечером было всего -19С.

Троицко-Печорск.

Троицко-Печорск.

Но не только жители Печоры стали этой ночью счастливчиками, которые увидели небесную дискотеку. Фотоснимками поделились также воркутинцы и жители Троицко-Печорска.

Воркута.

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