«Уничтоженная!»: в Прилузье пустили под топор красавицу-ель, посаженную в прошлом веке ветеранами

Фото: vk.com/zloyobchvo

В Черныше Прилузского района Коми срубили вековую ель, главную достопримечательность села, с которой так любили фотографироваться и гости, и жители.

– Теперь в центре района будет красоваться «уничтоженная» ель с аллеи ВОВ села Чёрныш. Позорище! Кому она помешала? Взяли и без ведома жителей украли нашу красоту, оставляя только пень и бардак! – написал автор поста и прикрепил фотографии – зелёной красавицы и одни чурки.

Эта ель у сельчан вызывает тёплые воспоминания, они связывают её рубку с настоящим предательством, уничтожением живого существа.

– В 1964 годах через дорогу в двухэтажном доме жил дед Евстафей. Мы часто ходили к нему во двор наблюдать за раками (он ловил их). Он всегда обращал внимание на эту ель и говорил, чтобы мы, дети, не обижали её. Видимо, дед сам посадил её или его близкие. Учась в 1 классе с Овчинниковой Христиной Михайловной в этом доме, мы украсили эту ель своими игрушками и водили хоровод. Каждый раз, проходя мимо этой красавицы, я останавливаюсь, любуюсь и вспоминаю этих добродушных людей. Чей же разум толкнул на это безрассудство? Растоптать души этих людей? Не могу понять, что за бесчеловечность, – расстроена Галина Гардилецкая.

В комментариях люди ругают власть за то, что те допустили срубку вековой красавицы.

– Вместо того, чтобы сохранить то, что осталось в сёлах, они разрушают остальное. Совесть где? Да нет её! Такую красоту срубили, – сетует Эльвира Иванова.

– Теперь, им, кто срубил, нужно купить ёлку в питомнике и посадить на её место, чтобы, хотя бы, чуть-чуть сгладить свою вину! – предлагает Татьяна Чукилева.

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