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Общество1 декабря 2022 4:15

Синоптики Коми рассказали о сюрпризах погоды в первый день зимы

В Коми 1 декабря пообещали туманы и изморозь
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали о погоде в первый день зимы. По предоставленной информации, в республике пообещали гололед, сильную изморозь, а также туман.

Ветер ожидают переменный от 1 до 5 м/с. Температура воздуха ночью и днем -11...-16, при прояснении -21...-26, в западных районах -5...-10, местами -10...-15°С.

В Сыктывкаре 1 декабря пообещали небольшой снег и переменный ветер 1-5 м/с. Температура ночью -7...-9, днем -5...-7°С.

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