В Коми число заражений COVID-19 превысило 191 тысячу человек

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В Коми обновлены последние данные, отражающие эпидобстановку с коронавирусом. Согласно цифрам, республика перешагнула за новый числовой рубеж. Так, число заражений превысило 191 тысячу человек.

По состоянию на 1 декабря 2022 года, в регионе официально подтверждено 191 050 фактов заболевания, что на 57 больше, чем было сутками ранее. Из общего числа инфицированных 186 482 удалось побороть болезнь. Показатель выздоровления вырос за сутки на 54.

Показатель смертности вырос на один новый случай — 3 245 человек стали жертвами ковида.

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