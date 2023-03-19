В воскресенье в Коми до 2 градусов тепла

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В воскресенье, 19 марта, в Коми ожидаются небольшие осадки, максимальная температура воздуха достигнет 2 градусов тепла. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. Днем в северных районах небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). Местами там ожидается метель. В южных районах будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы могут достигать 15-18 м/с, в отдельных северных районах – до 23 м/с. Температура воздуха днем составит -3...+2 градуса, а на крайнем северо-востоке -3...-8 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют южный и юго-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ожидается, что порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха днем составит -1...+1 градус.

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