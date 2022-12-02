В Коми растут показатели заболеваемости и смертности от COVID-19

Фото: архив "КП"

В Коми растет заболеваемость коронавирусом. Об этом свидетельствуют оперативные данные.

Согласно обновленным цифрам, в республике насчитывается 191 114 фактов заболевания, что на 64 случая заражения больше, чем было сутками ранее. Также в регионе официально подтвердилась еще одна смерть от осложнений, вызванных ковидом. Всего жертвами вируса стали 3 246 человек.

Выздороветь удалось еще 35 пациентам, за все время пандемии болезнь побороли 186 877 человек. Госпитализация потребовалась еще 10 зараженным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Захотевшая отправиться вслед за сыном в зону СВО жительница Коми получила отказ (подробности)