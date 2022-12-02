Десятки видов водорослей и редкие грибы: в нацпарке «Койгородский» закончился учет животных и растений

Инвентаризации флоры и фауны национального парка стартовала в прошлом году

В национальном парке Койгородский закончился последний учёт животных. Правда, результаты будут известны только в конце года, сообщил телеканал «Юрган». Впрочем, работы на заповедной территории хватает, кипит она даже за пределами парка. К примеру, в лаборатории Коми научного центра.

Девять краснокнижных растений, ещё пять под бионадзором – гербарий института биологии Коми научного центра обновили после экспедиции в национальный парк «Койгородский». Уникальный для Коми василисник водосборнолистный, надбородник безлистный или архидея исчезающая – встреча с этими представителями северной флоры была для учёных настоящим сюрпризом.

- Мы побывали в южно-северной части, в восточной части ещё не побывали – она в планах, - рассказал научный сотрудник института биологии КНЦ.

Инвентаризации флоры и фауны национального парка стартовала в прошлом году. 270 видов растений, 84 вида мхов, 88 различных водорослей.

Научный сотрудник национального парка Роман Кудрявцев сегодня систематизирует все полученные данные со всех экспедиций. Во время двух экспедиций успели изведывать качество воды и воздуха, выводы сделаны – экологическая обстановка в порядке. Изучили и биоразнообразие и на соседних с заповедником территориях – вырубках.

- Происходит в основном смена видовых сообществ, то есть видовой состав сильно различается. На вырубках он, конечно же, беднее, чем на нетронутой территории, - поделился с итогами работы Роман Кудрявцев.

А ещё были обнаружены редкие грибы. Каждая такая находка доказывает необходимость создания таких особо охраняемых природных территорий. В «Койгородском» хорошо представлен комплекс южной тайги, биосистема практически не нарушена.

И задача сотрудников национального парка сохранить эту первозданную природу.

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