Опасные погодные явления спрогнозировали в Коми синоптики

Фото: архив "КП"

Первая суббота декабря в Коми преподнесет жителям республики ряд неприятных сюрпризов. Согласно последнему прогнозу региональных синоптиков, в Коми ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. Метеорологи предупреждают: в некоторых районах республики будет складываться особенно не благоприятная обстановка.

Также жителей крайнего севера ждут низкие температуры и сильный ветер, предупреждают синоптики.

— В субботу, 3 декабря, будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Гололедно-изморозевое отложение. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура ночью -14...-19, при прояснении -20...-25, днем -10...-15, в отдельных районах -16...-21°С. На крайнем северо-востоке облачно. Небольшой снег. Ветер западной четверти 6-11 м/с, — рассказали специалисты ЦГМС Коми.

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