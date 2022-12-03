В Коми более 20 человек были госпитализированы из-за коронавируса

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В Коми число зараженных COVID-19 достигло 191 175. Об этом свидетельствуют оперданные. Суточный прирост инфицированных составил 61 человек.
Показатель выздоровления за минувшие 24 часа вырос на 40 и достиг 186 917 пациентов. Из-за осложнений, вызванных ковидом, на больничные койки попали еще 23 человека.
Официально в Коми от коронавируса скончались 3 246 жителей республики.
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