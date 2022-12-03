«Жесть»: жители Эжвы подняли на смех и раскритиковали новогоднюю елку

Фото народных корреспондентов

В Эжве установили новогоднюю елку. Главное дерево района вызвало бурю эмоций и, чаще всего, они негативные. По словам местных, лесную красавицу можно так назвать лишь с натяжкой.

— Жесть какая. Лысая и косая, — пишет Софья.

— Елки хуже еще не было, — присоединяется к критике Вадим.

Другие же эжвинцы предлагают дождаться конечного результата. Может быть, станет лучше, надеются они.

— Давайте подождём конкретного результата и только потом начнём обсуждать данное произведение искусства, — подытожил Александр.

Добавим, что концепция центральной новогодней площади на улице Славы посвящена предстоящему 60-летию Эжвинского района. Тематика новогоднего городка – «Слободская ярмарка». На площади разместятся центральная ёлка, ярмарочные домики и лазерные композиции, фигуры Деда Мороза со Снегурочкой, снежный лабиринт и горки.

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