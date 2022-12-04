В Коми пообещали туман, моросящий дождь и снегопады

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В ЦГМС Коми сообщили прогноз погоды на 4 декабря. По предоставленным данным, в республике ожидается снег и моросящий дождь. Также пообещали гололеды и туманы.

Ветер придет западный с максимальной скоростью до 12 м/с. Температура ночью и днем -7...-12, при прояснении ночью -17...-22, днем в отдельных западных и южных районах -12...-17, на крайнем северо-востоке ночью -4...-9, днем -4...+1°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали переменный ветер 1-5 м/с. Осадков в столице регионе не ожидают. Температура ночью -14...-16, днем -12...-14°С.

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