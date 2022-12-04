За сутки в Коми выявили 60 случаев заболевания коронавирусом

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Специалисты портала стопкоронавирус.рф озвучили последние данные по заболеваемости COVID-19 в Коми по состоянию на 4 декабря. По предоставленной информации, в республике 60 человек за сутки были инфицированы, с начала пандемии – 191 235.

В больницу госпитализировали троих человек, выздоровели за последние 24 часа 32 местных жителя. О погибших от коронавируса никакой информации нет. С начала пандемии известно о 3 246 жертвах.

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