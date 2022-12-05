Понедельник встретит жителей Коми туманом и гололедом

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми рассказали о погоде на понедельник, 5 декабря. По предоставленной информации, в республике ожидается туман, сильные гололеды и порывистый ветер.

По данным метеорологов, в среднем скорость ветра составит 1-6 м/с, на крайнем северо-востоке З, ЮЗ 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем опустится до -12...-17, при прояснении -19...-24, на крайнем северо-востоке -4...-9, к вечеру понижение до -12°С.

В Сыктывкаре 5 декабря пообещали облачную погоду и ветер 1-6 м/с. Температура ночью -14...-16, днем -12...-14°С.

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