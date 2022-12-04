«Не спеша и не пугаясь»: в поселке Коми прямо к домам вышел дикий волк

Фото: соцсети

Жители микрорайона Сосновая Поляна рассказали о прогуливающемся волке. По словам местной жительницы, дикое животное вышло к домам вечером, абсолютно спокойно и без страха прогуливаясь.

– Первая линия, очень не спеша и не пугаясь свиста, прошел волк, где-то после 10 вечера. Будьте осторожны, –поделилась очевидица.

Пользователи социальных сетей довольно бурно отреагировали на сообщение, отметив, что на Сосновой Поляне всегда была подобная ситуация из-за близости леса.

– Это было всегда и будет, просто Сосновая Поляна выросла там, где был лес. Что мишка летом, что волки зимой, может у них там был дом и они идут туда, – предположила другая местная жительница.

Комментаторы сошлись в том, что сейчас нужно беречь своих собак и стараться не оставлять их на улице.

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