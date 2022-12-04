В декабре в Коми ожидается понижение температуры до -40°С

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Синоптики ЦГМС рассказали о погоде в декабре. По предоставленным данным, в Коми ожидается стандартное количество осадков в пределах 60-100%. Средняя температура воздуха будет в пределах климатической нормы. На крайнем юге и юго-востоке – ниже на 1-2С. Максимально градусник покажет -40°С.

Месячная сумма осадков составит 33-51 мм. Преимущественно в декабре погода окажется под влиянием Сибирского антициклона, из-за чего условия будут относительно спокойными. Под исключение попадут крайние северо-восточные регионы, которые будут под влиянием североатлантического циклона.

Во второй декаде декабря циклоническая деятельность усилится в связи с приходом Арктического антициклона. В этот период ожидаются снегопады с температурными перепадами. Впоследствии ожидается понижение температуры до -18...-25°С, ночью — до -28...-35°С, в северо-восточных районах и в центральных районах до -40°С.

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