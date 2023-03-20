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Общество20 марта 2023 4:15

Мокрый снег и метели с плюсовой температурой пообещали в Коми

Синоптики рассказали о погоде на 20 марта
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 20 марта ожидают метели с усиленным ветром, несмотря на то, что температура воздуха поднимется до +3°С. Метеорологи также спрогнозировали мокрый снег. В целом по региону ожидается облачная погода, скорость ветра составит от 8 до 14 м/с, на востоке от 9 до 14 м/с, в некоторых местах от 17 до 22 м/с. Температура ночью -2...-7, днем -2...+3°С.

В Сыктывкаре пообещали небольшой снег и ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью -3...-5, днем 0...+2°С.

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