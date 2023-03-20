Усинск снова готовится к большому хоккею

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

На этой неделе в Ледовом дворце «Югдöм» пройдет VI Межрегиональный турнир на кубок ЛУКОЙЛ-Коми.

На этот раз в борьбе за трофей сойдутся команды Усинска, Ухты, Перми и впервые – Архангельска. Соревнования организованы по круговой системе («каждый с каждым»). Первые игры и открытие турнира запланированы на пятницу, оставшиеся матчи пройдут в субботу и воскресенье.

Вход на трибуны традиционно свободный. Болельщиков ждут яркое шоу на открытии соревнований и конкурсы с призами.

Впервые Межрегиональный турнир по хоккею на кубок ЛУКОЙЛ-Коми провели в 2016 году. Состязания, собравшие полные трибуны ледового дворца, вызвали множество положительных откликов у местных спортсменов и болельщиков, поэтому их решили проводить ежегодно. Исключение составили «ковидные» 2020 и 2021 годы.

Больше всего побед на кубке – три – одержала команда Нижнего Новгорода. По одному разу трофей забирали Усинск и Пермь.