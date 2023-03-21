В Коми спрогнозировали метели с дождем

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В Коми сообщили о прогнозе погоды на 21 марта. По данным метеорологов, в республике ожидают мокрый снег и дождь. В ЦГМС региона также предсказали метели с сильными порывами и повышение температуры до +6°С.

Согласно прогнозу, ветер придет западный от 7 до 12 м/с, метели с порывами от 15 до 20 м/с придут в северные районы. Температура ночью -1...-6, днем в северных районах -2...+3, в южных районах +1...+6°С.

В Сыктывкаре 21 марта пообещали облачную погоду и небольшие осадки. Ветер будет юго-западный от 7 до 12 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +4...+6°С.

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