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Общество21 марта 2023 4:15

В Коми спрогнозировали метели с дождем

Метеорологи передали прогноз погоды на 21 марта
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми сообщили о прогнозе погоды на 21 марта. По данным метеорологов, в республике ожидают мокрый снег и дождь. В ЦГМС региона также предсказали метели с сильными порывами и повышение температуры до +6°С.

Согласно прогнозу, ветер придет западный от 7 до 12 м/с, метели с порывами от 15 до 20 м/с придут в северные районы. Температура ночью -1...-6, днем в северных районах -2...+3, в южных районах +1...+6°С.

В Сыктывкаре 21 марта пообещали облачную погоду и небольшие осадки. Ветер будет юго-западный от 7 до 12 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +4...+6°С.

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