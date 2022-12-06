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Общество6 декабря 2022 4:15

Коми 6 декабря покроется изморозью

Синоптики передали прогноз погоды на вторник
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 6 декабря. По предоставленным данным, в республике пообещали снегопады, гололед и изморозь. Температура воздуха максимально опустится до -14°С.

В регионе пообещали облачную погоду прояснениями, сильное гололедно-изморозевое отложение. Ветер будет южный, юго-западный от 4 до 9 м/с. Температура ночью и днем -15...-20, местами -9...-14°С.

В Сыктывкаре 6 декабря ожидают облачную погоду, южный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с. Температура ночью -16...-18, днем -12...-14°С.

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