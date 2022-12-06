В Коми увеличилось число смертей от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми выросло число жертв COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперштаба. Согласно им, в республике от вируса скончался еще один зараженный, за все время - 3 247 человек.

Суточный прирост инфицированных составил 67 пациентов. Всего в Коми насчитывается 191 368 фактов заболевания.

Выздороветь удалось 187 048 жителям региона, что на 91 человека больше, чем было сутками ранее. В то же время еще 29 пациентов оказались на больничной койке с осложнениями, вызванных ковидом.

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