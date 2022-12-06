В Коми завершено расследование особо тяжких преступлений, совершенных членами банды «Ифы-Козлова»

Фото из материалов уголовного дела

В Коми завершено расследование в отношении одного из лидеров банды «Ифы-Козлова», а также его сообщников. В 90-е мужчины держали в страхе всю Воркуту: на их счету более пяти десятка смертей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми, ведомство после долгих лет завершило расследование многочисленных преступлений группировки и его лидеров и предъявило одному из лидеров, Юрию Козлову, а также его сообщникам Александру Жемису и Дмитрию Ренарду обвинения в особо тяжких статьях.

- Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении лидера преступного сообщества «Ифы-Козлова» Юрия Козлова, активного участника банды Александра Жемиса и Дмитрия Ренарда. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, пп.«а», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по найму), пп.«а», «в», «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство более двух лиц, сопряженное с похищением человека, совершенное общеопасным способом, группой лиц, организованной группой), ч.3 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, организованной группой), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), и других преступлениях, - говорится в релизе СК.

Уголовное дело в отношении еще одного фигуранта - Евгения Кругова выделено в отдельное производство в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Приговором суда Евгению Кругову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По данным следствия, в сентябре-октябре 1999 года лидерами банды «Ифы-Козлова» было принято решение убить Александра Агаджаняна, воркутинского предпринимателя, лидера конкурирующей преступной группировки. Подготовкой и организацией преступления занимались Александр Можаев (на тот момент один из лидеров банды, в октябре 2001 года был убит возле здания Воркутинского горного института) и Александр Жемис. В качестве непосредственного исполнителя убийства был привлечен Евгений Кругов, обладающий навыками стрельбы из огнестрельного оружия (ему было предложено совершить убийство за денежное вознаграждение, т.е. по найму), в качестве водителя – Дмитрий Ренард.

31 октября, действуя по разработанному преступному плану, согласно распределенным ролям, на территории дома по улице Автозаводской Кругов из автомашины под управлением Ренарда произвел не менее 30 прицельных выстрелов из автомата Калашникова в сторону автомашины, в которой находился Агаджанян и член его группировки Вадим Шишов. В результате нападения Агаджанян не пострадал, Шишов получил легкий вред здоровью. Опасаясь задержания, злоумышленники были вынуждены покинуть место происшествия. За это преступление Кругов получил денежное вознаграждение. С целью скрыть следы преступления он избавился от автомата и поджег автомашину. Необходимо отметить, что в январе 2002 года в результате приведенного в действие самодельного взрывного устройства, помещенного в припаркованную возле здания спортивного комплекса «Шахтер» автомашину, Агаджанян и Шишов получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

Также Кругов и Ренард приняли участие в похищении двух мужчин, к которым Жемис испытывал личную неприязнь. В феврале 2002 года оба потерпевших по отдельности насильно были доставлены на базу, расположенную в поселке Воргашор. Сначала Жемис удушил одного из мужчин, затем, действуя группой лиц с Круговым и Ренардом, расправился с другим. Тела фигуранты скрыли на территории ликвидированной шахты, где они были обнаружены в мае этого же года.

В апреле 2002 года Кругов и Ренард были привлечены лидером и участниками банды к убийству вдовы Агаджаняна, которая хотела отомстить бандитам за смерть своего мужа. На похищенной у таксиста машине (самого таксиста бандиты удерживали в квартире) злоумышленники прибыли во двор дома по улице Ленина и, поравнявшись с автомобилем женщины, Кругов произвел не менее 14 прицельных выстрелов очередями, в результате чего находившиеся в машине потерпевшая и ее несовершеннолетняя племянница от полученных огнестрельных ранений скончались.

- Вышеуказанные преступления раскрыты благодаря тщательной отработке следствием и оперативными сотрудниками уголовного розыска полиции показаний участников преступной организации, - добавили в ведомстве.

В октябре 2021 года ход расследования уголовного дела был заслушан и поставлен на контроль заместителем Председателя СК России Александром Владимировичем Клаусом на оперативном совещании, в ходе которого были изучены имеющиеся в деле доказательства, даны указания о проведении в дальнейшем конкретных оперативных и следственных мероприятий с целью привлечения участников ОПГ к ответственности по всем эпизодам их преступной деятельности. Работа в этом направлении продолжается.

В настоящее время в отношении Юрия Козлова, Александра Жемиса и Дмитрия Ренарда выполняются требования закона об ознакомлении с материалами уголовного дела (24 тома), после этого оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу. Всего в качестве фигурантов по уголовному делу банды проходили 29 человек.

Ранее приговором суда лидер преступной организации Юрий Козлов и девятнадцать участников банды в зависимости от роли каждого признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан и участии в ней, убийствах, покушениях на убийства, совершенных организованной группой, общеопасным способом, сопряженных с бандитизмом, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном организованной группой, незаконном обороте оружия и др. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 27 лет. В отношении пяти участников, с которыми были заключены досудебные соглашения, в 2014 году судом вынесены обвинительные приговоры, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 13 лет. В июле 2021 года находившийся длительное время в международном розыске Алексей Казанцев, задержанный в октябре 2020 года, судом признан виновным в участии в устойчивой вооруженной группе (банде) «Ифы-Козлова» и осужден к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей. Еще трое (Олег Ифа - один из лидеров - и два активных участника преступной организации Акакий Качарава и Сергей Ильин) продолжают находиться в международном розыске, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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