Владимир Уйба проведет прямую линию с жителями Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми состоится очередная прямая линия с главой республики Владимиром Уйбой. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Жители Коми смогут задать свой вопрос во время трансляции, а также до ее начала: специалисты отберут самые интересные и волнующие граждан проблемы.

- Точная дата эфира будет определена позднее с учётом рабочего графика руководителя региона, - уточнили в пресс-службе.

Посмотреть эфир можно в социальных сетях на официальных площадках главы, а также на местном телеканале «Юрган».

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