В Коми синоптики пообещали усиленный ветер

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В ЦГМС Коми рассказали прогноз погоды на среду, 7 декабря. По предоставленной информации, в республике ожидаются гололед с изморозью, а также усиленный ветер.

Метеорологи передали, что в северных и южных районах пройдет небольшой снег, а также облачная погода. Ветер в регионе ожидается южный, юго-западный с порывами от 6 до 11 м/с. Скорость ветра будет усиливаться до 14 м/с. Температура ночью -12...-17, днем -8...-13°С.

В Сыктывкаре 7 декабря пообещали облачную погоду и ветер со скоростью от 6 до 11 м/с. Температура ночью -15...-17, днем -8...-10°С.

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