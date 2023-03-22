В Коми пообещали мокрый снег и усиленный ветер

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В Коми 22 марта пообещали дожди, мокрый снег и дожди. В то же время метеорологи ожидают метели с порывами ветра до 17 м/с. Прогноз погоды передали в ЦГМС региона

Мокрый снег с дождями спрогнозировали в южных и центральных районах. Ветер пообещали юго-западный от 6 до 11 м/с. Температура воздуха будет в этой части от 0 до -5°С.

В северных районах ожидают небольшой снег, температуру Температура -6...-11, при прояснении -14...-19°С. В Печорском район пройдет сильный снег и ветер 6-11 м/с, местами порывами 15-17 м/с, метель. Температура в южных районах -2...+3, в северных -2...-7°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и мокрый снег. Ветер будет юго-западный от 6 до 11 м/с. Температура ночью 0...-2, днем +1...+3°С.

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