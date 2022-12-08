В Коми добыли 60-килограммовую волчицу, которая держала в страхе целый микрорайон

Фото: с личной страницы Александра Русакова

В поселке Краснозатонский отстрелили волка, который держал в страхе жителей микрорайона Сосновая поляна, до этого на него несколько раз устраивали облавы, но попытки были тщетны. Жертвами дикого животного стали несколько собак.

Оказалось, что наведывалась к людям упитанная волчица весом около 60 килограмм. Её поймал непрофессиональный волчатник Александр Русаков, эта первая его добыча. Местные жители не оказались в стороне – они устроили облаву серой, вывели за пределы населённого пункта, где разрешён отстрел.

Начальник управления охраны и использования животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и окружающей среды Республики Коми Андрей Климов рассказал КРТК «Юрган», что сейчас охотники мотивированы в части добычи волка, кроме награждения – 20 тысяч за особь любого пола и возраста, в нашем регионе предусмотрена льготное преимущественное право на квоту по добыче лося, на которую могут претендовать в течение года. Вознаграждение продлили ещё на два года.

В 2022 году уже добыли 141 волка.

В комментариях под трофеем Александр скромничает, говорит, что больше восхищается краснозатонскими женщинами, которые тоже приняли участие в охоте.

– Если я бесстрашный, то как назовешь наших дам, которые вместе с нами принимали участие в нашей охоте. Они наравне с нами помогали организовать облаву. Я скажу по-другому, найди ту женщину , которая не испугается волка? – пишет в ответ на благодарность Александр своему товарищу Руслану Лобанову.

– Спасибо, Саша, за наше спокойствие! – пишут ему односельчане.

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