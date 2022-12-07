Более 120 человек в Коми побороли коронавирус за сутки

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В Коми продолжают фиксировать более 60 случаев заражения коронавирусом каждый день. Согласно обновлённым данным, суточный прирост заболевших составил 65 человек. Показатель инфицирования ковидом достиг 191 433 фактов.

Выздороветь удалось 187 169 жителям Коми, что на 121 человека больше, чем было днём ранее. В то же время медицинская помощь в условиях стационара понадобилась еще 12 пациентам.

Жертвами вируса стали 3 247 человек. Показатель летальности за сутки не изменился.

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