В ожидании Нового года: эксперт рассказала, как совместить занятия английским и подготовку к праздникам

Декабрь один из самых загруженных месяцев в году: нескончаемые задачи на работе, выбор и покупка подарков для друзей и родственников, предновогодняя суета. Сил не хватает даже до конца рабочего дня — куда уж тут до занятий английским. Марина Евстратова, руководитель тренерского центра онлайн-школы английского языка Skyeng, собрала для Комсомолки пять способов практиковать язык, во время подготовки к новогодним праздникам.

Подготовить новогодние открытки

Приложить к подарку открытку не только формальность, но и милый жест. Всегда приятно получить вручную подписанную карточку с искренними словами и пожеланиями. Не забудьте продублировать теплые слова на английском — такая открытка точно запомниться и надолго останется у получателя.

Вот несколько идей от преподавателей Skyeng, что можно написать в пожеланиях:

Happy holidays! — С праздниками!

Wishing you a very Merry Christmas! — Веселого Рождества!

I wish you lots of luck! — Желаю тебе (вам) удачи!

May all your wishes come true! — Пусть все твои (ваши) желания исполняются!

May your home be filled with warmth and good cheer. — Пусть твой (ваш) дом будет наполнен теплом и радостью.

Испечь имбирное печенье

Представьте себе картину: за окном мороз, снегопад, а дома тепло и вся семья украшает свежеиспеченное печенье глазурью. Звучит отлично и легко воплощается в жизнь.

Рецепт лучше искать на английском по запросу gingerbread recipe. Кроме английского, придется попрактиковаться еще и в математике — придется перевести американские унции и чашки в граммы и стаканы. Но это отличное занятие на вечер для всей семьи.

Устроить вечер игр с друзьями

Главное, успеть пригласить их в гости, пока предновогодняя суета не затянула их с головой в подготовку.

Для практики английского и отличного времяпровождения лучше всего подойдут игры, где нужно много говорить. Если подобных настольных игр нет под рукой, попробуйте Truth or Dare — «Правда или действие». Если друг выберет дело, говорите: «I dare you to … » («А давай-ка ты… »). Подготовили несколько испытаний с пользой для английского:

to DM your celebrity crush in English — написать на английском в личку своей любимой знаменитости.

to speak English till the end of the evening — говорить на английском до конца вечера.

to order pizza in English — заказать пиццу на английском.

to sing a song in English — спеть песню на английском.

to translate a chastuska into English — перевести частушку на английский.

Позалипать в интернет-магазинах

Зайдите на американскую версию любого интернет-магазина и вдохновитесь подборками: от украшений для дома до новогоднего образа. Так у вас точно получится зарядиться атмосферой праздника и выучить несколько новых слов на английском, например, «плед», «подсвечник», «халат», «тапочки».

А идеальным подарком для себя и близких могут стать знания. Например, индивидуальные уроки с преподавателем в Skyeng по удобному графику и программе, разработанной под ваши цели.

Выучить несколько рождественских песен (и понять о чем они)

Если вы каждый год напеваете Jingle Bells и останавливаетесь после первой строчки, сейчас самое время разобраться, что же поется в песне. Чтобы точно запомнить текст, достаточно самостоятельно перевести песню с английского. Полчаса и песня выучена. Хотите узнать историю всех рождественских мелодий? Почитайте подробные комментарии на сайте Genius. Там рассказывают как создавались песни и объясняют сленг и образы в тексте.

С наступающим, друзья!

