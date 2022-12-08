Акцент на смартфоны и онлайн-чтение: чем запомнится 2022 жителям Коми

Фото предоставлено компанией "МегаФон"

Жители Коми в этом году стали больше читать в онлайн-формате и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки жителей региона в этом году.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в Республике Коми за год увеличился на 24%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 71% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – среда и суббота, а вот в воскресенье жители региона отдыхают не только от работы, но и от интернета.

Большинство пользователей переводят общение в Telegram – уже 72% от общего трафика мессенджеров приходится на этот сервис. На втором месте по популярности – WhatsApp.

Алло, говорите!

Ежедневно жители Коми проговаривают около миллиона минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на пятницу – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом 52% всех звонков совершают мужчины, которые также активно пользуются технологией VoLTE. обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Чаще всего жители нашего региона разговаривают с собеседниками из России, Узбекистана, Таджикистана и Беларусью.

Книги или фильмы

Жители Коми стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 25%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам снизился на 11% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

В Коми вырос интерес к гаджетам ряда китайских брендов. По сравнению с прошлым годом количество пользователей смартфонов Honor и Tecno увеличилось в 5 и 3 раза соответственно. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше почти на четверть. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и сельчане быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны. Как отмечает Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми, оператор в этом году сфокусировался на развитии сети в небольших населенных пунктах. С начала года инженеры компании построили и модернизировали базовые станции в 14 локациях региона, где проживает свыше 20 тысяч человек.