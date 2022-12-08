Число заражений коронавирусом в Коми выросло на 63 случая

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В Коми сохраняется стабильная эпидобстановка, связанная с коронавирусом. Согласно последним данным, суточный прирост зараженных составил 63 человека. Всего за два года пандемии в республике было диагностировано 191 496 фактов заболевания.

Отмечается, что 187 244 случая закончились выздоровлением пациентов, что на 75 больше, чем было днем ранее. Отмечается, что 3 247.человек умерли от ослолжнений, вызванных ковидом.

Известно, что за сутки 16 заражённым понадобилась помощь врачей в условиях стационара. Они были госпитализированы в больницы Коми.

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