Владимир Голдин занял пост мэра Сыктывкара

Владимир Голдин избран мэром Сыктывкара

Стало известно, кто занял пост мэра Сыктывкара. Им стал Владимир Голдин, который в последние месяцы был исполняющим обязанности сити-менеджера.

Известно, что Голдин получил 24 голоса из 27. Оказалось, что три бюллетеня были испорчены. Конкуренты на выборах же не получили ни одного голоса.

В своей программе развития города Владимир Голдин сделал упор на преемственность и реализацию нацпроектов: от ремонта дорог до строительства школ. Виталий Малыгин больше знакомился с депутатами, как новое лицо он рассказал, что родом из Кажима, служил в армии, работал в сфере образования, а сейчас строит бизнес. Виталий Малыгин признался, что программных заявлений не может делать, но как житель считает, что надо обеспечить горожанам комфорт, самое главное, в сфере ЖКХ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хозяинова стала членом правительства Коми (подробности)