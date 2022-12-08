«Грустно и больно»: участница шоу «Ты супер!» Марина Гаева с ДЦП осталась без бабушки и с сестренкой на руках

При рождении врачи выставили Марине диагноз ДЦП и, как она утверждает, не давали ей никаких шансов сидеть, разговаривать и жить полноценной жизнью

Воркутинка Марина Гаева очень нуждается в помощи жителей Коми. Девушка борется с ДЦП с раннего детства. Однако этот год оказался очень тяжелым для Марины: ее состояние ухудшается, умерла ее любимая бабушка, которая была для нее поддержкой, а на руках воркутинки осталась младшая сестра-школьница.

Девушке необходимо собрать 195 тысяч рублей на лечение. Марина уже пропустила год реабилитации, что делать крайне нежелательно, однако денег на нее пока у семьи просто нет.

На личной страничке в социальной сети «ВКонтакте» Марина написала: «Не хочу сейчас говорить о том, как мне грустно и больно, но очень многие вещи мне даются, действительно, с большим трудом. ДЦП нельзя вылечить, но можно сделать жизнь человека лучше и приспособить его к самостоятельной жизни. Я уже взрослая и понимаю, что как бы бабушка ни хотела быть рядом, всегда этого не будет и мне придется жить одной, но пока диагноз не дает мне такой возможности. Мне очень хочется избавиться от этого чувства беспомощности, правда очень стыдно, что я не умею делать каких-то, казалось бы, элементарных вещей, например, донести чашку полную жидкости до своей комнаты или поднять чайник».

Марина взяла под опеку младшую сестру, которая еще учится в школе. Помогает сестрам двоюродный старший брат, но оказать финансовую поддержку с прохождением реабилитации он не может. Именно по этой причине курс пришлось отложить практически на год, чего делать было нежелательно. Сейчас Марине обязательно необходимо собрать 195 тысяч рублей. Такую сумму выставил Центр нейрореабилитации «BRT» в Москве на прохождение следующей реабилитации.

- Уважаемые воркутинцы и просто неравнодушные люди, вместе мы можем помочь этой хрупкой, но сильной девочке научиться в прямом смысле крепко стоять на ногах, ведь впереди у нее такая долгая и полная надежд жизнь, - заявили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, После участия в проекты «Ты супер!» Марина стала подопечной одноименного благотворительного фонда, создание которого инициировал телевизионный канал, и смогла пройти курс реабилитации в Москве. Спустя полтора месяца после первого двухнедельного курса она пошла в школу сама. Последнюю реабилитацию девушка прошла в ноябре 2020 года. Ее стоимость составила 245 тысяч рублей.

Финансовую помощь можно оказать переводом:

- по номеру карты Сбербанка - 2202 2023 6695 5296;

- по номеру телефона (привязан к карте) – 89164847621, получатель - Марина Андреевна Гаева.

- по номеру счета: 40817810838127185755

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643001

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