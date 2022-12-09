Жителей Коми ждут метели, туман и понижение температуры до -34°С

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В Коми 9 декабря пообещали туманную погоду, низовую метель и усиление ветра до 14 м/с. Прогноз на пятницу передали синоптики регионального ЦГМС.

По предоставленным данным, по региону пройдет снег, спрогнозированы гололед и изморозь вместе с туманом. Скорость ветра составит 4-9 м/с, порывы усилятся до 12-14 м/с. Температура ночью и днем -14...-19, при прояснении -20...-25, днем на юго-западе -8...-13; на крайнем северо-востоке ночью -29...-34, днем -22...-27°С.

В Сыктывкаре 9 декабря пообещали умеренный снегопад, усиленный ветер ночью 6-11 м/с, днем 2-7 м/с. Температура ночью -16...-18, днем -9...-11°С.

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