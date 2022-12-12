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Общество12 декабря 2022 11:25

На Коми обрушатся опасные погодные явления

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за обильного снегопада
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Из-за обильного снегопада в пяти районах Коми объявили штормовое предупреждение на понедельник и вторник, 12 и 13 декабря. Об этом сообщает ЦГМС республики.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть вечера. В отдельных районах ожидается сильный снег. При этом видимость может ухудшиться до 500-1000 метров. Штормовое предупреждение будет действовать в течение суток. Этот прогноз актуален для Прилузского, Койгородского, Сысольского, Княжпогостского и Удорского районов.

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