На Коми обрушатся опасные погодные явления

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Из-за обильного снегопада в пяти районах Коми объявили штормовое предупреждение на понедельник и вторник, 12 и 13 декабря. Об этом сообщает ЦГМС республики.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть вечера. В отдельных районах ожидается сильный снег. При этом видимость может ухудшиться до 500-1000 метров. Штормовое предупреждение будет действовать в течение суток. Этот прогноз актуален для Прилузского, Койгородского, Сысольского, Княжпогостского и Удорского районов.

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