«Предлагают заказывать такси»: жители Ласты с выходом в декрет единственного медика лишились постоянной медпомощи

Проблема отсутствия медиков сохраняется и в других ижемских поселениях. Фото: Нина ЮШКОВА

Жители ижемской деревни Ласта остались без медика, фельдшер вышла в декретный отпуск, а на замену предложили специалиста, который приезжает в населённый пункт лишь на пару часов. Предполагается направлять фельдшеров вахтовым методом.

Люди жалуются, что помощь требуется постоянно, выезжать до райцентра приходится самостоятельно, скорая по вызову в Ласту не приезжает. Пока медик Ласты в декретном отпуске, лекарственные препараты пациентам выпускает истопник.

– Скорая через речку ехать не может, предлагают заказывать такси, а больных становится всё больше. Школьники заболевают, их хотят вывезти из мошъюговского интерната в Ласту, – сообщают подписчики группы Миян Ижма медся дона (Наша Ижма самая дорогая).

Проблема отсутствия медиков сохраняется и в других ижемских поселениях – Койю, Усть-Ижме, Малое Галово, Сизябске.

14 декабря вопрос отсутствия медика в деревне Ласта подняли на прямой линии главы Коми, Владимир Уйба сообщил, что дал поручение региональному министерству здравоохранения найти фельдшера-вахтовика.

Как сообщили ИА «БНК» в ведомстве, планируется привлечь внутреннего совместителя, над этим вопросом ведутся работы. Со следующей недели медработник будет выезжать в деревню на один-два часа для приёма населения.

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