Команда ЛУКОЙЛ-Коми пополнилась молодыми специалистами

Посвящение в нефтяники стало ключевым событием прошедшего в Усинске Дня молодого специалиста.

Традиционный обряд помазания «черным золотом» прошли более трех десятков начинающих нефтяников из Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Посвящение в нефтяники стало ключевым событием прошедшего в Усинске Дня молодого специалиста. Оно объединило новобранцев из центрального офиса ЛУКОЙЛ-Коми и структурных подразделений.

Представители руководства предприятия и ветераны производства напутствовали новоиспеченных молодых специалистов, отметив, что тем посчастливилось начинать трудовую деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции – ее месторождения уникальны по запасам и сложности разработки, поэтому так важны свежий взгляд и знания новичков.

Руководители подчеркнули, что гордятся своими молодыми коллегами и сделают все возможное для полного раскрытия их потенциала.

Традиционным продолжением мероприятия стала экскурсия в корпоративном Музее истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры.

День молодого специалиста продолжило рабочее совещание председателей советов молодых специалистов из разных подразделений предприятия. После чего прошла деловая игра «Что? Где? Когда?». И завершается насыщенная программа Дня молодого специалиста командообразующим тренингом для молодых специалистов и студентов «Эффективная постановка целей в построении карьеры и снятие психологических барьеров для реализации целей».

Важно отметить, что в мероприятиях приняли участие студенты корпоративной группы «Горное дело» УГТУ, которые приехали из Ухты. Для них организовали экскурсии на производственные объекты. УГТУ продолжает оставаться базовым вузом для предприятия, и значительная часть принимаемых в штат молодых специалистов являются его выпускниками.