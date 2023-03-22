Стало известно расписание VI Межрегионального турнира по хоккею на кубок ЛУКОЙЛ-Коми

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»
Матчи пройдут в усинском Ледовом дворце «Югдöм».
Вход на трибуны традиционно свободный. Болельщиков ждут яркое шоу на открытии соревнований и конкурсы с призами.
Расписание турнира
24 марта
16:00 Архангельск – Пермь
18:30 Церемония открытия соревнований
19:00 Усинск – Ухта
25 марта
17:30 Ухта – Архангельск
20:00 Усинск – Пермь
26 марта
12:30 Ухта – Пермь
15:00 Архангельск – Усинск
17:00 Церемония награждения
Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»
Костяк команды Усинска на турнире традиционно представляют нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми. В качестве капитана, как и на предыдущих турнирах, на лед выйдет оператор по добыче нефти и газа (ДНГ) с Харьягинского месторождения Дмитрий Гусаров. В составе также его коллеги по цеху – операторы ДНГ Андрей Ляпунов и Андрей Никифоров, машинист Антон Кузнецов. Компанию им составит мастер ДНГ Сергей Ляуш (Денисовский лицензионный участок) и другие хоккеисты-нефтяники, которые в составе сборной ЛУКОЙЛ-Коми выигрывали Финал Северо-Запада России и неоднократно – первенство РК среди трудовых коллективов.
Пермь представляет любительская команда «Русь», в активе у которой золотые медали лиги «Мастер ЕНХЛ» (Единой ночной хоккейной лиги), бронза Пермской лиги, летний кубок ЕНХЛ-2017, а также победа в прошлогоднем кубке ЛУКОЙЛ-Коми.
Команда Ухты представлена молодыми спортсменами, играющими в составе команды «Планета-Университет» в российской «Студенческой хоккейной лиге» (СХЛ).
И, наконец, новички турнира из Архангельска. В основе – хоккеисты команды Устьянского лесопромышленного комплекса, трехкратные чемпионы Архангельской области и обладатели ряда других трофеев.