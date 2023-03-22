Стало известно расписание VI Межрегионального турнира по хоккею на кубок ЛУКОЙЛ-Коми

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

Матчи пройдут в усинском Ледовом дворце «Югдöм».

Вход на трибуны традиционно свободный. Болельщиков ждут яркое шоу на открытии соревнований и конкурсы с призами.

Расписание турнира

24 марта

16:00 Архангельск – Пермь

18:30 Церемония открытия соревнований

19:00 Усинск – Ухта

25 марта

17:30 Ухта – Архангельск

20:00 Усинск – Пермь

26 марта

12:30 Ухта – Пермь

15:00 Архангельск – Усинск

17:00 Церемония награждения

Фото: «ЛУКОЙЛ-Коми»

Костяк команды Усинска на турнире традиционно представляют нефтяники ЛУКОЙЛ-Коми. В качестве капитана, как и на предыдущих турнирах, на лед выйдет оператор по добыче нефти и газа (ДНГ) с Харьягинского месторождения Дмитрий Гусаров. В составе также его коллеги по цеху – операторы ДНГ Андрей Ляпунов и Андрей Никифоров, машинист Антон Кузнецов. Компанию им составит мастер ДНГ Сергей Ляуш (Денисовский лицензионный участок) и другие хоккеисты-нефтяники, которые в составе сборной ЛУКОЙЛ-Коми выигрывали Финал Северо-Запада России и неоднократно – первенство РК среди трудовых коллективов.

Пермь представляет любительская команда «Русь», в активе у которой золотые медали лиги «Мастер ЕНХЛ» (Единой ночной хоккейной лиги), бронза Пермской лиги, летний кубок ЕНХЛ-2017, а также победа в прошлогоднем кубке ЛУКОЙЛ-Коми.

Команда Ухты представлена молодыми спортсменами, играющими в составе команды «Планета-Университет» в российской «Студенческой хоккейной лиге» (СХЛ).

И, наконец, новички турнира из Архангельска. В основе – хоккеисты команды Устьянского лесопромышленного комплекса, трехкратные чемпионы Архангельской области и обладатели ряда других трофеев.