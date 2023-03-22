«Обнимать нельзя»: в Сыктывкаре срочно нужна помощь двухмесячной Ладе

Автор фотографии: Булатов Алексей

В Сыктывкаре открыт сбор денег на проведение генетического анализа для двухмесячной Лады Чупровой. Как только девочка родилась, ее перевели в реанимацию, где она провела целый месяц.

Все это время с дочерью находится ее мама. Женщина рассказывает малышке сказки и поел колыбельные, делает массаж и кормит молоком через зонд, но на руки брать нельзя, говорит мама девочки: Лада подключена к различным аппаратам. Девочку нельзя брать на ручки, качать и обнимать. Малышка ещё не уезжала из больницы домой, где её ждут два старших брата и папа

До сих пор неизвестно, что именно не так с Ладой. Единственное, что сейчас известно, это то, что у ребенка нервно-мышечное заболевание. Для того, чтобы поставить диагноз, необходимо исследование.

После результатов обследований, врачебной комиссией принято решение провести генетический анализ: полное секвенирование экзома, который проводится на базе федеральных лабораторий. Важно не упустить время и определив заболевание, начать лечение. Стоимость обследования с перевозкой 45 тысяч рублей, - рассказали в фонде «Сила Добра».

Если вы хотите помочь Ладе и её семье, для которых сумма на сегодня не подъемная, вы можете воспользоваться удобным для вас способом:

- «Сбербанк» онлайн (БЕЗ КОМИССИИ), с пометкой для Лады Чупровой;

- на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПОМОЧЬ СЕЙЧАС» Сбербанк, с пометкой для Лады Чупровой;

- на сайте фонда http://fond-siladobra.ru/ через кнопку «ПЕРЕВОД ЧЕРЕЗ СПБ» Сбербанк, с пометкой для Лады Чупровой;

- отправьте СМС на номер 7715 со словом «Коми» пробел сумма пожертвований. Например: Коми 300 (ВНИМАНИЕ! не все операторы телефонной связи имеют лицензию на СМС перевод)

- наличные средства через кассу Фонда «Сила Добра» ул. Бабушкина, 11, по предварительному звонку 8 922 272 38 17