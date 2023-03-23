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Общество23 марта 2023 6:50

«На душе нашей боль»: в Коми скорбят по трагически погибшим молодой маме и малышу

Жуткая трагедия унесла жизни сразу двоих
Источник:kp.ru
Фото: личный архив

Фото: личный архив

В Коми вспоминают трагически погибших Викторию С. и ее маленького сына Севастьяна из Печоры. Мама с малышом задохнулись в пожаре, который произошел из-за неисправной проводки. С момента трагедии прошло уже девять лет, но их семья все еще с болью вспоминает произошедшее.

– Девять лет было 22 марта со дня смерти. Я сходила, цветы посадила… На душе нашей боль, сколько бы времени не прошло. Как вчера это было, – говорит родственница погибших.

На момент смерти Виктории было всего 26 лет.

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