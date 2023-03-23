«На душе нашей боль»: в Коми скорбят по трагически погибшим молодой маме и малышу

Фото: личный архив

В Коми вспоминают трагически погибших Викторию С. и ее маленького сына Севастьяна из Печоры. Мама с малышом задохнулись в пожаре, который произошел из-за неисправной проводки. С момента трагедии прошло уже девять лет, но их семья все еще с болью вспоминает произошедшее.

– Девять лет было 22 марта со дня смерти. Я сходила, цветы посадила… На душе нашей боль, сколько бы времени не прошло. Как вчера это было, – говорит родственница погибших.

На момент смерти Виктории было всего 26 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обнимать нельзя»: в Сыктывкаре срочно нужна помощь двухмесячной Ладе (подробности)