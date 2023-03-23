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Общество23 марта 2023 4:15

В Коми пообещали снег с дождем и ветер с порывами до 17 м/с

Метеорологи передали прогноз погоды на 23 марта
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 23 марта пообещали снег с дождем, гололеды с изморозью и усиленный ветер со скоростью от 15 до 17 м/с. В западной части ожидаются метели. Дождь ожидают в восточной стороне Коми вместе со снегом. Метели – в отдельных районах региона. Температура ночью -3...-8, при прояснении до -14, днем на северо-востоке -2...-7, на остальной территории -1...+4°С.

В Сыктывкаре 23 марта спрогнозировали облачную погоду, дожди со снегом и ветер 7-12 м/с. Температура ночью -4...-6, днем +2..+4°С.

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