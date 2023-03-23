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Здоровье23 марта 2023 8:55

В Коми еще 190 зараженных победили COVID-19

Оперштаб озвучил актуальные данные
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми растет показатель выздоровления от коронавируса. Только за минувшие сутки с медицинского учета были сняты 190 человек. За три года пандемии болезнь побороли 192 365 зараженных.

Отмечается, что суточный прирост инфицированных составил 79 человек, всего в республике официально подтверждено 196 862 факта заражения, 3 268 из которых закончились смертью пациента.

Госпитализация потребовалась еще 11 жителям Коми, говорится на сайте федерального оперштаба.

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