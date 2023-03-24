В Коми пообещали понижение температуры до -19 градусов

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В ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 24 марта. По предоставленным данным, в регионе пообещали сильный снег, небольшой дождь и усиленный ветер до 11 м/с. Температура воздуха опустится до -19 градусов.

В северных районах спрогнозировали облачную погоду, сильный снег. На крайнем севере осадков не будет. Ветер придет северный со скоростью от 6 до 11 м/с. Температура воздуха днем составит 0...-5, местами -7...-12°С.

В южных районах ожидают облачную погоду, небольшой дождь и мокрый снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура днем +2..+7°С.

В Сыктывкаре 24 марта пообещали облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь со снегом. Ветер ЮЗ 7-12 м/с. Температура днем +5..+7°С.

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