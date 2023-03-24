Закалённых сыктывкарцев приглашают открыть «Тёплый март» в беге, проруби и на лыжах

Моржи совсем скоро закроют свой снежно-пляжный сезон! Впереди скучное купание в горячей летней речке. Фото: Нина ЮШКОВА

Весна уже наступила и вам хочется убрать надоевшие пуховики подальше на балкон? У нас хорошие новости – это время настало! 26 марта моржи Сыктывкара проводят клубное мероприятие «Тёплый март».

Каждый может свою программу, исходя из своих суперморжевальных способностей. Так, есть три номинации: «Лыжи 3 км + Прорубь 10 м», «Лыжи 3 км + бег 3 км + Прорубь 10 м», «Бег 3 км + Прорубь 10 м».

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться до 25 марта. Для этого нужно предъявить организаторам документы, удостоверяющие личность; взять у врача медицинскую справку с печатью выдавшего учреждения, с указанием отсутствия противопоказаний по закаливанию, а также допуска на заявленную дистанцию; оформить договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев с включёнными рисками («бег» и (или) «лыжи», «зимнее плавание»). Также потребуется расписка о принятии на себя ответственности за последствия участия в мероприятии, подписанная участником (форма расписок заполняется по месту проведения старта).

К участию допускаются лица, достигшие 18 лет.

Начало состязаний – 10:00, награждение победителей – 13:00.

Контактная информация: Лариса Гвардина (номер телефона 89042090718), Алексей Михайлусов (89048608289). Заявки необходимо отправлять по почте: cherezamur@yandex.ru

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