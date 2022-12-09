В Коми 12 человек попали в больницы с коронавирусом

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В Коми число заражений COVID-19 достигло 191 564. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Суточный прирост инфицированных составил 68 человек.

Болезнь побороли 187 336 жителей Коми. За сутки показатель выздоровления вырос на 92 случая. За то же время госпитализация потребовалась 12 заболевшим. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

Жертвами коронавируса официально признаны 3 247 человек. Показатель летальности за последние 24 часа не изменился.

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