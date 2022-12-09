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Здоровье9 декабря 2022 8:05

В Коми 12 человек попали в больницы с коронавирусом

Суточный прирост зараженных ковидом растет
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми число заражений COVID-19 достигло 191 564. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Суточный прирост инфицированных составил 68 человек.

Болезнь побороли 187 336 жителей Коми. За сутки показатель выздоровления вырос на 92 случая. За то же время госпитализация потребовалась 12 заболевшим. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.

Жертвами коронавируса официально признаны 3 247 человек. Показатель летальности за последние 24 часа не изменился.

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