Фоторепортаж «Комсомолки»: как украшается столица Коми в преддверии Нового 2023 года

Предновогодний Сыктывкар сияет яркими красками! Фото автора.

Столица Коми в преддверии Нового года стремительно преображается. Улицы обретают новые волшебные черты, а горожане радуются сказочным переменам. «Комсомолка» вооружилась фотоаппаратом и прогулялась по центру Сыктывкара, не забывая попутно ловить ртом снежинки.

Как сообщала сыктывкарская мэрия, по графику вся новогодняя иллюминация в городе начнёт работу завтра, 10 декабря. Но уже жители и гости столицы восхищённо прогуливаются по Сыктывкару и видят позитивные изменения.

Фото автора.

Главные праздничные перемены во внешнем виде традиционно наблюдаются возле Театра оперы и балета Коми, здесь раскинулся прекрасный арт-объект – новогодний фонтан. Иллюминационная конструкция установлена в чаше главного фонтана.

Фото автора.

Также светодиодные украшения обвили фонарные столбы на Театральной площади, которые вечером сияют огнями.

Фото автора.

Здесь же на площади разместился гигантский новогодний подарок.

Фото автора.

Возле центрального бассейна засиял арт-объект «Новогодний шар». Стелу на кольце обозначили яркой подсветкой.

Фото: Екатерина САВЕНКО

К встрече Нового года готовятся и учреждения города. Фасады зданий центральных улиц вскоре будут празднично оформлены: Коммунистическая, Советская, Ленина, Кирова, Интернациональная.

Фото автора.

Яркая иллюминация и другие сияющие украшения придали нашему городу сказочную атмосферу!

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