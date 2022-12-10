Крепкие морозы и опасные явления обещают в Коми синоптики

Фото: Валерия Витальевна

Аномальные морозы добрались до Коми. Столбик термометра в некоторых районах республики опустится до -37 градусов, а где-то ожидаются опасные явления.

По данным метеорологов, температура что днём, что ночью будет одинаковой: -24…-29 градусов, но при прояснении жителей Коми ждут аномальные значения. Также синоптики обещают сильный гололед и туман.

— 10 декабря ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер переменный 1-5 м/с, в центре — СВ 3-8 м/с. Температура ночью и днем -24...-29, ночью при прояснении -32...-37, на западе центральных районов ночью и днем -17...-22 градуса, — предоставили прогноз метеорологи.

По республике прогнозируется также гололедно-изморозевое отложение, местами сильное. В отдельных районах туман.

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