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Общество10 декабря 2022 8:11

Впервые с ноября в Коми суточный показатель заболеваемости ковидом превысил 70 человек

Заболеваемость коронавирусом в республике вновь растет
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми впервые с ноября зафиксировано более 70 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно оперативным данным, в республике насчитывается 191 638 фактов заболевания, 74 из которых были подтверждены за минувшие сутки.

Также сообщается, что 20 человек оказались на больничной койке. В то же время 79 пациентов были сняты с медицинского учета по выздоровлению. Всего в Коми 187 415 человек побороли вирус за все время пандемии.

Жертвами инфекции официально признаны 3 247 человек.

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