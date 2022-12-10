Впервые с ноября в Коми суточный показатель заболеваемости ковидом превысил 70 человек

Фото: архив "КП"

В Коми впервые с ноября зафиксировано более 70 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно оперативным данным, в республике насчитывается 191 638 фактов заболевания, 74 из которых были подтверждены за минувшие сутки.

Также сообщается, что 20 человек оказались на больничной койке. В то же время 79 пациентов были сняты с медицинского учета по выздоровлению. Всего в Коми 187 415 человек побороли вирус за все время пандемии.

Жертвами инфекции официально признаны 3 247 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав Коми рекомендовал жителям республики надеть маски (подробности)