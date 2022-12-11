В Коми придут морозы и гололед с изморозью

Фото: архив КП

В Коми 11 декабря ожидается переменный ветер и понижение температуры до -31°С. В республике сохранятся гололед и изморозь. Подробный прогноз погоды дали синоптики регионального ЦГМС.

По предоставленным данным, местами по северной части региона ожидается снег и туман. Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с. Температура ночью -25...-30, при прояснении -31...-36, днем -20...-25, местами -26...-31°С. В южных районах ожидается умеренный снег и ветер 2-7 м/с. Температура ночью -12...-17, днем -9...-14.

В Сыктывкаре ожидается облачная погода и ветер 2-7 м/с. Температура ночью -14...-16, днем -10...-12°С.

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