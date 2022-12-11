«По всей дороге возило»: на трассе в Коми произошло страшное ДТП

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В Коми 11 декабря между Сыктывкаром и Ухтой произошла смертельная авария. По имеющейся информации, в результате случившегося погиб местный житель.

39-летний водитель иномарки Mercedes-Benz Actros выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии, 46-летний водитель встречного Chevrolet Lacetti скончался на месте происшествия.

Местные жители сообщают, что вероятной причиной могла стать плохая дорога. Водители рассказывают, что она очень скользкая и особо опасная в плохую погоду.

– Неделю назад проезжали по этой дороге, и на 47 км от Ухты нас по всей дороге возило. Скользко ужасно, – сообщили очевидцы.

– Не знаю, как сейчас, но в прошлом году страха натерпелась. Дорога ужасная, – сообщила местная жительница.

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