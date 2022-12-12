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Общество12 декабря 2022 5:45

«Навсегда в моем сердце»: близкие погибшего молодого отца из Коми не могут его похоронить

Родным скончавшегося в Сочи жителя Коми удалось собрать только треть суммы на похороны
Источник:kp.ru
Фото: личный архив Владимира Х.

Фото: личный архив Владимира Х.

Родные скончавшегося 29-летнего молодого отца Владимира Х. сообщили, что по-прежнему не могут его похоронить. Мужчина умер еще 4 декабря в Сочи, сейчас его семья пытается собрать средства на транспортировку и кремацию.

Близкий к семье Владимира сообщил, что в настоящий момент неравнодушные помогли собрать 57 тыс. руб. Однако этих денег по-прежнему недостаточно. Мама парня не в состоянии самостоятельно осилить такую сумму.

Пока что, по словам членов его семьи, они занимаются документами, также им удалось найти человека, с которым можно будет переправить тело.

Его семья все еще скорбит и никак не может поверить в случившееся. О причинах смерти близкие предпочли умолчать.

– Спи спокойно. Навсегда в моем сердце, мой родной, – пишет его девушка.

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