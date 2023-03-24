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Здоровье24 марта 2023 8:05

Число заражений коронавирусом в Коми выросло на 81 новый случай

Еще десяток заболевших оказались на больничной койке
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми показатель заболеваемости ковидом вырос на 81 новый случай и достиг 196 943. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

По состоянию на 24 марта, выздороветь удалось 192 732 зараженным, что на 97 человек больше, чем было сутками ранее. В то же время 10 инфицированных были госпитализированы в стационары республики из-за осложнений, вызванных вирусом.

Жертвами ковида официально признаны 3 268 человек. Новых смертей от коронавируса за последние 24 часа не зарегистрировано.

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